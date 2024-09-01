Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tersane İstanbul açılış töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Turizmi 'deniz, kum güneş' anlayışından çıkartarak 12 aya yaydıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizmde geldiği noktayı anlattı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Otelimizin kıymetli çalışanları, iş dünyamızın temsilcileri, misafirler sizleri hürmetle selamlıyorum. Otelin şehrimize, ülkemize ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Fettah Tamince'yi önemli yatırımları için tebrik ediyorum. Tersane bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum. İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE REKORDAN REKORA KOŞTUK"

Konaklama ve kültür noktasında da adından söz ettirecektir. İstanbul, kongrelerde önemli bir destinasyon haline geldi. Pek çok zirveye ev sahipliği yaptık. Rixos ile imkanlarımız genişleyecektir. 2 bin 27 metrekare etkinlik alanına sahip olan otelimiz toplantılar için de cazip hale gelecek ve Türkiye'ni tanıtımına katkı sağladığını görüyoruz. Rixos camiasını yürekten kutluyorum. Sermayenin renklere ayrıldığı, iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz.

Turizm yüksek istihdam alanların başında geliyor. Turizm alanında dünyanın en güçlü potansiyele sahip ülkelerinden biriyiz. Ciddi imkanlara sahibiz. Yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde sadece deniz, kum, güneş anlaşıldı. Sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız ise kaderine terk edilmişti.

"2024 HEDEFİ 60 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ, 60 MİLYON TURİST"

2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştiremeye karar verdik. Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık. Sadece sahil turizmini değil inanç, tarih, doğa ve gastronomi gibi alanlarda da çalışmalar yürüttük. Turizm için kullanılan bacasız sanayi ifadesi gerçek anlamına bizim dönemimizde dönüşmüştür. Bunu rakamlar da söylüyor.

2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. ilk 6 ayda turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaştı. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. 2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turist hedefimizi koruyoruz.

"TERÖRÜN CİRİT ATTIĞI YERLERDE ARTIK HUZUR VAR"

Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız.

Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha çok turist çekmekte. Bir zamanlar terörün cirit attığı yerlerde artık huzur var. Terörden temizlenen yerleri insanlığa açtık. Galataport'a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artış oldu.

HALİÇ PORT (TERSANE İSTANBUL)

Beyoğlu’nun Camiikebir Mahallesi’nde yer alan “Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesinin” alan büyüklüğü 252.000 m² olup, proje içerisinde otopark, otel, kültür merkezi ve kongre alanı bulunmaktadır. *Proje ile ilgili daha fazla bilgiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Haliç Dayanışması sayfasından ulaşabilirsiniz.

“Haliç Tersanesi” 15. yüzyıldan günümüze kadar gelişerek varlığını devam ettiren kültürel, mimari ve endüstriyel olarak örijinal bir değere sahiptir. İçinde 17 adet “Sanayi Yapısı”, 2 adet “Yer Üstü Kalıntı”, 3 adet “Sivil Mimari Örneği”, ve 7 adet “Anıt Eser” (Çorlulu Ali Paşa Hamamı, Çorlulu Ali Paşa Camisi, Çorlulu Ali Paşa Şadırvanı, Mehmet Dede Türbesi, 2 adet tarihi duvar ve kule, Aynalıkavak Kasrı Hamamı) ve 5 adet anıt ağaç (4 adet çam ağacı ve bir adet sakız ağacı) yer almaktadır.

2013 yılında 49 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen tarihi tersane alanı için otel, apart otel, ofis binaları, ticari üniteler, dini tesis, yeme içme alanları, kongre ve kültür merkezi, sinema vb. eğlence merkezleri ile 70 yat bağlama kapasiteli 2 adet yat limanı gibi fonksiyonlar önerilmiştir. “Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi”ne 2015 yılında GMO İstanbul Şubesi, İMO İstanbul Şubesi, MO İstanbul Büyükkent Şubesi ve ŞPO İstanbul Şubesi tarafından ortak dava açılmıştır.

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’nin (Haliçport) etki alanında kaldığı ve kavşak/yol genişletme gerekçesiyle ocak ayında “Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı” tarafından ağır iş makineleriyle yıkımına başlanan tarihi “Divanhane’nin” eski karakol binası, İBB’nin yıkım ve kararına karşı başlattığı ve henüz sonuca bağlanmayan mahkeme sürecine rağmen yıkılmış ve tepkilere sebep olmuştur.