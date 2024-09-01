Gazze mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman telefonda görüştü

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 1 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 15:53 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.