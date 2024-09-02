Lüks villadan günler sonra paylaşım! Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu önce paylaştı sonra hemen sildi

Yaklaşık iki hafta önce cezaevinden çıkan fenomen Dilan Polat, karar değiştirdi. Tahliye olduktan sonra ablası Sıla Doğu’nun evinde kalan Polat, villasına geri döndü. Polat’ın kardeşi Doğu, lüks villadan ablasıyla çekilen bir kareyi önce paylaştı, sonra hemen sildi.

Tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 19 Ağustos’ta tahliye edilmişti.

ABLASI VE KIZINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşılamıştı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kızına sarılarak gözyaşı dökmüştü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise cevaplamamıştı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrılmıştı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

10 aydır yattığı cezaevinden çıkan Polat, tahliye edildiği günden bu yana sessizliğini korumaya devam ediyor.

Eskiden sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Polat’ın yerine ablası Sıla Doğu, ara sıra kardeşinin fotoğraflarını paylaşıyor.

ABLASININ EVİNE YERLEŞMİŞTİ

Dilan Polat, tahliye edildikten sonra eşi Engin Polat olmadan evlerine gitmemiş, ablasının Sarıyer’deki evinde kalmayı tercih etmişti ancak fenomen isim karar değiştirdi.

LÜKS VİLLASINA DÖNDÜ

Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Dilan Polat, lüks villasına geri döndü. Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat ile çekilen bir kareyi kişisel Instagram hesabından paylaştı ancak daha sonra jet hızıyla sildi. Polat’ın fotoğraftaki zayıf görüntüsü de dikkat çekti.