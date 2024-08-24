Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ‘Dilan Polat’ açıklaması… Nasıl tahliye edildiğini anlattı

Tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 18 Ağustos’ta tahliye edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı programda Polat’ın tahliye süreciyle ilgili detayları aktardı.

Hakan Çelik ile Hafta Sonu’nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair merak edilenler hakkında konuştu. Tunç, “Dilan Polat nasıl tahliye edildi?” sorusuna da cevap verdi.

YILMAZ TUNÇ: MASAK RAPORLARI VAR, İSTEYEN BELGELERE ULAŞABİLİR

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Tunç, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttü. MASAK raporları çerçevesi içinde mahkemenin verdiği bir karar söz konusu. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi olmadan ‘Neden serbest kaldı ya da neden tutuklandı’ demek olmaz. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargı. Bırakalım yargı kendi mecrasında işlesin ve Türk yargısına da güvenelim. Tarafların avukatları var. Dosya kamuoyuna açık. MASAK raporları da var. Dosya zaten kamuoyuna da açık. İsteyen herkes belgelere ulaşabilir.”

DİLAN POLAT 10 AY SONRA TAHLİYE OLDU

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden 18 Ağustos’ta tahliye edildi. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise cevaplamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.

EŞİ ENGİN POLAT’TAN DİLAN POLAT’A 3 YASAK

öte yandan Dilan Polat cezaevinden tahliye edildikten sonra ertesi gün, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'a ziyarette bulundu. Dilan Polat'ın kocası Engin Polat ile görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Engin Polat’tan eşine 3 yasak geldi. Fenomen isme kocasının “Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin” dediği öğrenildi.