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Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

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Narin Güran&#039;ın cansız bedeni bulundu
Gündem Haberleri

Ali Yerlikaya kayıp 8 yaşındaki Narin'in bulunduğunu açıkları ve "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" şeklinde açıklama yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan kaybının 19. gününde acı haber geldi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.

Düzenleyen:  - Gündem
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