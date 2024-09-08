Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: Çağla Çağlar 8 Eylül 2024 10:05 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 10:14 - Güncelleme:

Ali Yerlikaya kayıp 8 yaşındaki Narin'in bulunduğunu açıkları ve "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" şeklinde açıklama yaptı.