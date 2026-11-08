Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Fenerbahçe'de gözler Dirk Kuyt'ın geleceğine çevrilmişti. Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili beklenen karar ortaya çıktı. A Spor'un haberine göre Kuyt, Samandıra'daki yeni yapılanmada yer almayacak.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceği de netleşmeye başladı. İsmail Kartal sonrası geçici olarak takımın başına geçen Hollandalı çalıştırıcının, yeni teknik heyette yer almayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi

KUYT, EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNDE YOK

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ardından teknik sorumluluk görevini üstlenen Dirk Kuyt, Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıkmıştı. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte Hollandalı çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

A Spor'un haberine göre Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Samandıra'daki yeni teknik yapılanmasında yer almayacak. Hollandalı çalıştırıcının Emre Belözoğlu'nun teknik ekibine dahil edilmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin soruya da cevap vermişti. Belözoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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