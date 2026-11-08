Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi
Başlık ResmiFenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Fenerbahçe'de gözler Dirk Kuyt'ın geleceğine çevrilmişti. Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili beklenen karar ortaya çıktı. A Spor'un haberine göre Kuyt, Samandıra'daki yeni yapılanmada yer almayacak.

Kaydet
|

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceği de netleşmeye başladı. İsmail Kartal sonrası geçici olarak takımın başına geçen Hollandalı çalıştırıcının, yeni teknik heyette yer almayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi
Başlık ResmiFenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi

KUYT, EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNDE YOK

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ardından teknik sorumluluk görevini üstlenen Dirk Kuyt, Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıkmıştı. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte Hollandalı çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

A Spor'un haberine göre Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Samandıra'daki yeni teknik yapılanmasında yer almayacak. Hollandalı çalıştırıcının Emre Belözoğlu'nun teknik ekibine dahil edilmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi
Başlık ResmiFenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceği hakkında karar verildi

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin soruya da cevap vermişti. Belözoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAKMADAN GEÇME
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.