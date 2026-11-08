Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği öne sürüldü. Siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan Brezilyalı yıldızın yeniden Süper Lig'e gelme ihtimali gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Al-Jazira'nın yolunu tutan Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilyalı yıldızın devre arasında eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği öne sürüldü.
TALİSCA İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI
Fenerbahçe'de geçirdiği 1,5 sezonun ardından sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali gündeme geldi.
A Spor'un haberine göre, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş devreye girebilir. Siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde eski yıldızını kadrosuna katabileceği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.
Siyah-beyazlı formayla 80 resmi karşılaşmada görev alan Brezilyalı yıldız, 37 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Talisca, Beşiktaş kariyerinde Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.