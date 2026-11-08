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Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda

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Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda
Başlık ResmiFenerbahçeden ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği öne sürüldü. Siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan Brezilyalı yıldızın yeniden Süper Lig'e gelme ihtimali gündeme bomba gibi düştü.

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Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Al-Jazira'nın yolunu tutan Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilyalı yıldızın devre arasında eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçeden ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda
Başlık ResmiFenerbahçeden ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda

TALİSCA İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Fenerbahçe'de geçirdiği 1,5 sezonun ardından sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş devreye girebilir. Siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde eski yıldızını kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Fenerbahçeden ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda
Başlık ResmiFenerbahçeden ayrılmıştı: Talisca yeniden Süper Lig yolunda

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Siyah-beyazlı formayla 80 resmi karşılaşmada görev alan Brezilyalı yıldız, 37 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Talisca, Beşiktaş kariyerinde Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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