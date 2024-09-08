O terlik Narin Güran'ın mıydı? Cansız bedeni ile aynı derede bulundu, aile reddetti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 8 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme:

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Narin'in cesedi Jandarma ekipleri tarafından Eğertutmaz Deresi'nde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, 11 gün önce Jandarma ekipleri Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde arama yapmış ve pembe renkli bir çocuk terliği bulmuştu. Aile, terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.