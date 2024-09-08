O terlik Narin Güran'ın mıydı? Cansız bedeni ile aynı derede bulundu, aile reddetti
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Narin'in cesedi Jandarma ekipleri tarafından Eğertutmaz Deresi'nde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, 11 gün önce Jandarma ekipleri Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde arama yapmış ve pembe renkli bir çocuk terliği bulmuştu. Aile, terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.
Türkiye günlerdir Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan, Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede çalışmalar başlatılmıştı.
19 gündür süren arama çalışmalarının ardından acı haber bu sabah geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, talihsiz çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
NARİN'İN CESEDİ EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE BULUNDU
Narin Güran'ın cansız bedeninin daha önce defalarca arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nde bulunduğu öğrenildi. Talihsiz kız çocuğunun bulunduğu derenin köye 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenilirken, ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti.
DEREDE BULUNAN PEMBE TERLİK NARİN'İN MİYDİ?
Narin Güran'ı arama çalışmalarının 8. gününde Jandarma ekipleri Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarını sıklaştırmıştı.
2 gün boyunca deredeki çalışmaları sıklaştıran Jandarma ekiplerine iş makinaları ve vatandaşlar da destek vermişti.
Aramalar sırasında pembe renkli bir çocuk terliği vatandaşlar tarafından farkedilmişti.
Akıntıya giden terliği sudan çıkaran vatandaşlar, jandarmaya haber vermişti.
Jandarma ekipleri söz konusu pembe terliği alıp Güran ailesine durumu bildirmişti. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı söylenmişti.
PEMBE TERLİK KAFALARI KARIŞTIRDI
Narin'in cansız bedeninin bugün söz konusu derede bulunmasının ardından pembe renkli terliğin Narin'e ait olup olmadığı şüphesi kafaları karıştırdı.