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Narin Güran için dikkat çeken sözler! Akrabası 'gidin yalan konuşun' dedi, yumruklandı

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Narin Güran için dikkat çeken sözler! Akrabası &#039;gidin yalan konuşun&#039; dedi, yumruklandı
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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın bir yakını, Adli Tıp'a girişte kalabalığa tepki göstererek, "Gidin yalan konuşun!" diye bağırdı. Kadın, ardından ise yumruklandı.

Diyarbakır'dan gelen acı haber, Türkiye'nin yüreğini burktu. Umutla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni daha önce 3 kez aranan bir çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi’nin kenarına saklanmış halde bulundu. Narin'in cesedinin derede bulunmasının ardından otopsi işlemlerinin devam ettiği Adli Tıp önünde dikkat çeken bir olay yaşandı.

"GİDİN YALAN KONUŞUN"

Adli Tıp'a gelen Narin'in akrabalarından bir kadının tepkisi ise oldukça dikkat çekti. Narin'in yakını kalabalığa "Gidin yalan konuşun tamam mı!" sözleriyle tepki gösterdi. Kadını susturmaya çalışan kalabalık içinden bir adam ise yumruk attı. O anlar an be an kaydedildi.

AİLESİNDEN ŞÜPHELİ İFADELER

Öte yandan olayla ilgili olarak annesi ve babası dahil köydeki 21 kişi gözaltına alındı. Arama çalışmaları sırasında ailenin yaptığı açıklamalar şüphe çekmişti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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