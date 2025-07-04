Erdoğan'dan Karabağ'a kritik ziyaret! Ekonomi zirvesinde konuşacak, liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı, Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 17. Zirvesi’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatının 17. Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Azerbaycan’ın Hankendi şehrini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacağını belirtti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve oturumuna hitap edeceğini, liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

Fahrettin Altun, zirveye üye ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılacağını vurguladı.