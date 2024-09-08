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Cansız bedeni bulunan Narin'in arkadaşlarıyla çekilen son görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın Bağlar Kaymakamlığının gerçekleştirdiği bir proje kapsamında okulda arkadaşlarıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

19 gündür Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bugün Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Acı haber Türkiye'nin yüreğini dağladı. Olayla ilgili olarak annesi ve babası dahil 21 kişi gözaltına alınırken Narin Güran'ın okulda arkadaşlarıyla çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

NARİN'İN ARKADAŞLARIYLA SON GÖRÜNTÜSÜ

Diyarbakır’da Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Kuaförüm Okulda Projesi" kapsamında Tavşantepe İlkokulunda ücretsiz verilen kuaför hizmetinin görüntülerinde, bugün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın da yer aldığı görüldü.

MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYOR

Görüntüler, 29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Proje kapsamında saçları kesilen Narin'in mutluluğu ise gözlerinden okunuyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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