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Gözyaşları içinde Narin Güran'ı anlattı! "Bir şey gördüm söyleyemiyorum"

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Gündem Haberleri

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili edindiği bilgileri paylaşan muhabir Canan Altıntaş, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Yayın yasağına dikkat çeken Altıntaş, "Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum." diye konuştu.

Gözyaşları içinde Narin Güran'ı anlattı!

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son üzerinde bulunan kıyafetle dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde Narin Güran'ı anlattı!

GÖZYAŞLARI İÇİNDE NARİN GÜRAN'I ANLATTI

Narin'in vefat haberini canlı yayından aktaran TV 100 muhabiri Canan Altıntaş'ın söyledikleri ise dikkat çekti.

"Benim de bir evladım var. Bir saat bile ulaşamayınca nasıl merak ederim." diyen Altıntaş, "Narin sesini duyurmak istedi mi bilemiyorum. İnsanlara güzel haberleri vermeyi umut ediyordum. Artık sonradan mı bırakıldı, bilmiyorum. Sabah duyduğumda şoka girdim." ifadelerini kullandı. 

Gözyaşları içinde Narin Güran'ı anlattı!

"BİR ŞEY GÖRDÜM SÖYLEYEMİYORUM"

"Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum." diye konuşan Altıntaş, "O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir" diye de sözlerine ekledi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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