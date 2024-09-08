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Çuval içerisinde bulundu, taşla gizlendi! Diyarbakır Valisi'nden 'Narin Güran' açıklaması

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Çuval içerisinde bulundu, taşla gizlendi! Diyarbakır Valisi&#039;nden &#039;Narin Güran&#039; açıklaması
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kayıp çocuk Narin Güran'ın kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulunduğunu duyurdu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde ve üzeri taşla kapatılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Vali Zorluoğlu, "Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Narin kızımız dere içinde 08.45'te bulunmuştur. Üzeri ağaçla ve taşlarla gizlenmiş bir şekildeydi." diye konuştu.

Vali Zorluoğlu şu ifadeleri kullandı:

"8 Eylül 2024 pazar günü bir jandarma arama kurtarma timi, 2 sualtı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 kadavra köpek unsuru, 1 drone ile mahallenin yakınından geçen aramada kayıp çocuk Narin şahsi kıyafetleriyle çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde maalesef cansız bedeni bulunmuştur. İlk bulgulara göre Narin'in öldürülerek çuvala konup dere kenara getirildiği, üzerinin taşlarla kapatıldığı anlaşılmaktadır."

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
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