Leyla, Müslüme, Eylül, Ecrin, İkranur... Hepsi ‘Narin’di onlara da kıydılar

Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenin bulunması akıllara 2018'de kayıplara karışan Leyla Aydemir'i getirdi. 4 yaşındaki Leyla kaybından 18 gün sonra köyüne 3 kilometre uzaklıkta akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu. Narin ve Leyla'nın benzer şekilde katledilmesi, ülkede infiale neden olan Eylül Yağlıkara, İkranur Tirsi, Müslüme Yağal ve Ecrin Kurnaz'ın ölümlerini de anımsattı.

O terlik Narin Güran'ın mıydı? Cansız bedeni ile aynı derede bulundu, aile reddetti

O terlik Narin Güran'ın mıydı? Cansız bedeni ile aynı derede bulundu, aile reddetti

Türkiye, 19 gündür nefesini tutup Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden gelecek haberi bekliyordu. Ancak kötü haber bugün geldi; Kur'an Kursu'na gitmek için evden çıkan ve kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni daha önce de arama çalışmalarının yürütüldüğü köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

NARİN ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Valilik, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içine konulduğunu, bulunmaması için de üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatıldığını açıkladı. Narin'in kaybıyla ilgili tek tutuklama oldu; amca Salim Güran 'kasten öldürme' suçlamasıyla alındı.

LEYLA AYDEMİR NASIL ÖLDÜ?

Narin'in acı kaybı hafızalara neredeyse aynı olay örgüsünün yaşandığı Leyla Aydemir cinayetini getirdi.

4 yaşındaki Leyla Ağrı'da 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolmuştu. Didik didik aranan Leyla kaybolduktan 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta Kurudere mevkisinde akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuştu.

ÖNCE MÜEBBET ARDINDAN TAHLİYE

Minik Leyla'nın otopsi raporunda cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğunda kanama, iç organ ve büyük damar yaralanmasının tanımlanmadığı ifade edilmiş, cesedin iskelet sisteminin sağlam bulunduğu ancak çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılmadığı, istismara ve farklı bir DNA'ya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen Leyla Aydemir öldürülmesi ile ilgili karar davasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

Minik Leyla'nın karar davasından 3 ay sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklanan amca Yusuf Aydemir de tahliye edilmişti.

Narin ve Leyla'nın acı ölümleri, öldürülen Eylül Yağlıkara, İkranur Tirsi, Müslüme Yağal ve Ecrin Kurnaz'ı da anımsattı...

🔴EYLÜL YAĞLIKARA - ANKARA - 2018

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de cinsel saldırıya uğrayarak öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cansız bedeni 7 gün sonra Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuştu.

Mahkeme, Eylül’ü öldüren Uğur Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet, annesi Huriye Koçyiğit’e ise 15 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

🔴ECRİN KURNAZ - SAMSUN - 2019

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs 2019'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait kıyafet ve ceset parçaları 20 gün sonra bulunmuştu.

Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta cansız bedeninin parçaları bulunmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu.

Ecrin'in ölümüyle ilgili 26 Haziran 2019'da tutuklanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, iddianameye göre 20 yıla kadar hapis cezası istenilen Kurnaz'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına karar vermiş, 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. 24 Temmuz 2020'de Hacer Kurnaz'ın cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmiş, üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. hakkında da takipsizlik kararı verilmişti.



🔴İKRANUR TİRSİ - 2020 - GİRESUN

Giresun’un Bulancak ilçesinde 26 Haziran 2020'de kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 4 gün sonra Adaköy Deresi'nde bulunmuştu. Küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkiindeki derede bulunmuştu.

Bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden İkranur Tirsi'yi ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü iddiasıyla 14 yaşındaki amcası ve birlikte cesedini dereye attığı iddiasıyla da halası 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Amca S.T. için akrabası olan "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Ancak, suç işlediğinde yaşının küçüklüğü ve suça sürüklenen çocuk kapsamında dikkate alınarak cezası 11 yıla indirildi.

'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan yargılanan hala A.Ç. için de 5 yıl üst sınırı üzerinden verilen cezası iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 aya düşürüldü ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmişti.

🔴 MÜSLÜME YAĞAL - MERSİN - 2021

Mersin'de 10 Kasım 2021'de kaybolan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal da 9 gün sonra ölü olarak bulunmuştu.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2023'teki karar duruşmasında dede Hasan Yağal'ın, torunu Müslüme Yağal'a karşı 'kasten öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatına hükmedilmişti. Mahkeme heyeti, Hasan Yağal'a, gelini S. Yağal ve istismar sonucu doğdu ileri sürülen A.Yağal'a karşı işlediği cinsel saldırı suçlarından toplam 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Geçtiğimiz mart ayında Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından verilen hapis cezası 45 yıla çıkarıldı.