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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran mesajı! Adalet önünde hesap verecekler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Narin Güran mesajı! Adalet önünde hesap verecekler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da günlerdir aranan ve bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin yayımladığı mesajda "Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da günlerdir aranan ve bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.

Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.

Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. 

Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.

Düzenleyen:  - Gündem
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