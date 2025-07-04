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Türkiye’nin Pentagon’u olacak! 2028'de tamamlanacak...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’nin Pentagon’u olacak! 2028&#039;de tamamlanacak...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos 2021’de temelini attığı “Türkiye’nin Pentagon’u” olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargâhı 2028’de tamamlanacak.

TOKİ’nin yürüttüğü dev projenin ilk etabının bu yılın ağustos ayında, ikinci etabının da üç sene sonra bitirilmesi planlanıyor. Ankara Etimesgut’ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan dev projede 890 bin metrekarelik kapalı alanda Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin aynı kampüste toplanması öngörülüyor. Yerleşke, toplam 15 bin kişiye hizmet verecek. Ayrıca 23 bin metrekarelik tören alanı bulunacak. Bina siber ve balistik saldırılara karşı en üstün teknoloji ile korunacak.

SON SÖZ ERDOĞAN'IN 

2026 yılında Ankara’da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi’nin, Millî Savunma Bakanlığının yeni karargâhı olacak olan Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılıp yapılmamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Birinci etap inşaatın yüzde 92’sinin bittiğini belirten MSB kaynakları, “Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanı’mızdadır” dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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