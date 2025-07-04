Araba çaldı, polise yakalandı! Ekiplerin bulduğu kostüm şaşırttı...

Sakarya Adapazarı'ndan çaldığı araba ile Akyazı’ya kaçan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Çalıntı araçtan çıkan palyaço kostümleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. R.A.’ya ait otomobil, kimliği Ö.T. olarak belirlenen şahıs tarafından park halindeyken çalındı. Aracın çalındığını fark eden R.A., hemen karakola giderek polislerden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, aracın izini sürmeye başladı.

Güzergah ve plaka tanıma sistemleri üzerinden yapılan takip sonucu, çalıntı aracın Akyazı’ya doğru ilerlediği belirlendi. Zanlı çok da uzaklaşamadan yakalandı. Aracın önünü kesen ekipler, Ö.T.’yi indirip gözaltına aldı.

ARABADAN PALYAÇO KIYAFETLERİ ÇIKTI

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, çalıntı otomobil olay yeri incelemesinin ardından otoparka çekildi. Öte yandan, çalıntı araç içerisinden çıkan palyaço kıyafetleri de dikkatlerden kaçmadı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.