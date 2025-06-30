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Bir sandalyeye göz diken vicdan! Enes şimdi sokakta emekliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir sandalyeye göz diken vicdan! Enes şimdi sokakta emekliyor...
Zihinsel Engelli, Çocuk İstismarı, Hırsızlık, Yoksulluk, Adana, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesini çaldı. Sokakta emekleyerek yürüyen Enes vicdanları sızlatırken annesi, 8 çocuğunun olduğunu, eşinin evi terk ettiğini söyleyip tekerlekli sandalye istedi.

Acı olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yalandı. Kimliği belirsiz veya kişiler Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin 8 çocuğundan birisi olan zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı.

Bir sandalyeye göz diken vicdan! Enes şimdi sokakta emekliyor... - 1. Resim

Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, şimdi sokaklarda emekleyerek vaktini geçirmeye başladı. Konuşamayan Enes, yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekliyor.

Bir sandalyeye göz diken vicdan! Enes şimdi sokakta emekliyor... - 2. Resim

ANNESİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Anne Huriye Çava, "Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma, yazmam yok. Babaları bizi terk etti gitti. Hiçbir yere gidip başvuru yapmadım. Oğlum çok üzülüyor. Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Mahalleli de görünce üzülüyor" diye konuştu.

Bir sandalyeye göz diken vicdan! Enes şimdi sokakta emekliyor... - 3. Resim

TEK SÖYLEDİĞİ ŞEY "ÇOCUK ÇALDI"

Tek hayalinin evladının yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması olduğunu belirten anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. ‘Çocuk çaldı' deyip duruyor. Tekerlekli sandalyesine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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