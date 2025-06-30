Zamanla yarıştılar! Film gibi anlar: Alevlerin ortasında kalan engelli vatandaş bakın nasıl kurtarıldı

Menderes'teki yangında engelli bir vatandaş evinde mahsur kaldı. Ekiplerin alevlerin içinden yaşlı adamı kurtardığı anlar ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İzmir'de dün Gaziemir, Menderes ve Seferihisar ilçeleri alevlere teslim oldu. Yangınları söndürme çalışmaları halen devam ederken Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

ENGELLİ VATANDAŞ KURTARILDI

Öte yandan Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı.

Yine evinde kedisi ile birlikte mahsur kaldığı öğrenilen bir vatandaş da ekipler tarafından kurtarırken sonrasında duygu dolu anlar yaşandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.