Adana'da ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavgada ölü ve yaralılar var

Adana'nın Seyhan ilçesinde arkadaş grubu arasında silahlı kavga çıktı. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adanamerkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda; arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgasırasında bazı şahıslar, tabancalarla ateş açtı.

5 K İŞİ HASTANEL İ K OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışanların bazılarıolay yerinden kaçtı. Vurularak yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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B İ R K İŞİ HAYATINI KAYBETT İ

Olayda boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların ayak ve bacaklarına isabet ettiği 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.