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Adana'da ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavgada ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesinde arkadaş grubu arasında silahlı kavga çıktı. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adanamerkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda; arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgasırasında bazı şahıslar, tabancalarla ateş açtı.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışanların bazılarıolay yerinden kaçtı. Vurularak yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların ayak ve bacaklarına isabet ettiği 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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