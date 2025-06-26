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Adana'da acı olay! Yeğenini kurtardı, kendi canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da acı olay! Yeğenini kurtardı, kendi canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 9 yaşındaki Ayaz Çavuş, dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Çocuğun suya düşmesiyle dayısı olduğu öğrenilen Serdal Çavuş, hiç düşünmeden kendini suya attı. Ayaz'ı kurtaran ve sudan baygın halde çıkarılan Serdal Çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde 9 yaşındaki Ayaz Çavuş dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. O anlarda çevrede bulunan dayısı Serdal Çavuş, yeğenini kurtarmak için suya atladı.

Boğulmak üzere olan yeğenine ulaşmaya çalışan Serdal Çavuş, çevredeki vatandaşların yardımıyla su dışına çıkarılan Ayaz'ın hayatını kurtardı ancak kendisi kurtarılamadı.

Can simidiyle kurtarılan Ayaz hayata tutunurken, Serdal Çavuş baygın halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen, hastaneye kaldırılan fedakâr dayı kurtarılamadı. Serdal Çavuş'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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