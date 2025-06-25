Adana'da korkunç olay: 5 kişilik ailenin evi uykudayken ateşe verildi! "Yabancı bu kalleşliği yapmaz"

Adana'da 3 çocuklu Artış Ailesi'nin evi, gece saatlerinde motosikletle 2 kişi tarafından molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evden çocuklarını son anda kurtaran baba Ali Artış, "2 milyon TL haraç istiyorlar, yabancı bu kalleşliği yapmaz" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 919 Sokak'ta önceki gün gece meydana gelen olayda; 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli atılarak kundaklandı.

Kendi imkanlarıyla evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"EVİ AKRABAMIZ KUNDAKLARI"

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, 3 çocuklu çift sokakta kaldı. Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

"GECEYİ AKRABALARIMIZIN EVİNDE GEÇİRDİK"

Ali Artış, "Çocuklarımızla uyurken akrabam A.A. tarafından evimize molotofkokteyli atıldı. Çocuklarımı ve eşimi zor kurtardım. Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirdik. Molotofkokteyli attıktan sonra tehditli paylaşımlar yaptı" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI SON ANDA KURTARDIK"

Akrabasının kendisinden 2 milyon TL haraç istediğini iddia eden Artış, "Sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından arıyorlar. 2 milyon TL haraç istiyorlar. Yabancı bu kalleşliği yapmaz. Ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik. Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor" şeklinde konuştu.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Anne Meryem Artış ise yangından son anda çıkabildiklerini belirterek, "Çocuklarım ile ne yapacağım bilmiyorum. Bütün kıyafetler, ev yandı. Küçük çocuklarıma kıymaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.