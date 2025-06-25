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Adana'da korkunç olay: 5 kişilik ailenin evi uykudayken ateşe verildi! "Yabancı bu kalleşliği yapmaz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İhbar, Yangın, Adana, Aile, Kundaklama, Haraç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 3 çocuklu Artış Ailesi'nin evi, gece saatlerinde motosikletle 2 kişi tarafından molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evden çocuklarını son anda kurtaran baba Ali Artış, "2 milyon TL haraç istiyorlar, yabancı bu kalleşliği yapmaz" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 919 Sokak'ta önceki gün gece meydana gelen olayda; 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli atılarak kundaklandı.

Kendi imkanlarıyla evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da korkunç olay: 5 kişilik ailenin evi uykudayken ateşe verildi!

"EVİ AKRABAMIZ KUNDAKLARI"

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, 3 çocuklu çift sokakta kaldı. Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

Adana'da korkunç olay: 5 kişilik ailenin evi uykudayken ateşe verildi!

"GECEYİ AKRABALARIMIZIN EVİNDE GEÇİRDİK"

Ali Artış, "Çocuklarımızla uyurken akrabam A.A. tarafından evimize molotofkokteyli atıldı. Çocuklarımı ve eşimi zor kurtardım. Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirdik. Molotofkokteyli attıktan sonra tehditli paylaşımlar yaptı" dedi.

Adana'da korkunç olay: 5 kişilik ailenin evi uykudayken ateşe verildi!

"ÇOCUKLARIMIZI SON ANDA KURTARDIK"

Akrabasının kendisinden 2 milyon TL haraç istediğini iddia eden Artış, "Sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından arıyorlar. 2 milyon TL haraç istiyorlar. Yabancı bu kalleşliği yapmaz. Ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik. Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor" şeklinde konuştu.

Adana'da korkunç olay: 5 kişilik ailenin evi uykudayken ateşe verildi!

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Anne Meryem Artış ise yangından son anda çıkabildiklerini belirterek, "Çocuklarım ile ne yapacağım bilmiyorum. Bütün kıyafetler, ev yandı. Küçük çocuklarıma kıymaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Adana'da korkunç olay: 5 kişilik ailenin evi uykudayken ateşe verildi!

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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