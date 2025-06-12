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Adana'da annesini katletti: Görüntüler ortaya çıktı! Kan donduran cinayette '8 dakika' detayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da annesi Zukaa Mahmoud'u (44) bulaşıkçı olarak çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldüren Ali B.'nin (24), elektrikli bisikletiyle gelip annesini öldürdükten sonra soğukkanlı şekilde olay yerinden ayrılması çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, kan donduran cinayetten kısa süre sonra Sümer Mahallesi'nde bir ikamette yakalandı.

Adana merkez Seyhan ilçesindeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, 11 Haziran'da iş yerinde oğlu Ali B. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

KEBAPÇIDA 8 DAKİKA KALDI

Kebapçının yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre; şüpheli Ali B., saat 08.04'te elektrikli bisikletiyle olay yerine geliyor. Yaklaşık 8 dakika içeride kalan Ali B., daha sonra hızla dışarı çıkıp uzaklaşıyor.

Adana'da annesini katletti: Görüntüler ortaya çıktı! Kan donduran cinayette '8 dakika' detayı - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra cinayet dedektifleri tarafından kısa sürede Sümer Mahallesi'nde bir ikamette gözaltına alınan Ali B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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