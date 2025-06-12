Adana'da kan donduran suikast! Arabasında beklerken kurşuna dizildi

Adana'da park halindeki otomobilinde oturan Barış Y. isimli şahıs yanına yaklaşan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz adama kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay dün Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 34 yaşındaki Barış Y. park halindeki arabasında otururken yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken zanlılar ise kısa sürede olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.