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Yer adana, görüntüler feci! Miras davasında caddeyi savaş alanına çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobille gezintiye çıkan Y.D., miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi C. K.'nin iş yerinin önünden geçince ikili arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, olay kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Caddenin ortasında adeta savaş verdiler.

Önceki gün, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobille gezintiye çıkan Y.D. (44), miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi C. K.'nin (48) iş yerinin önünden geçince ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı öğrenen C. K.'nin oğlu Y. K. (24), olay yerine gidince taraflar arasında kavga çıktı. 

Yer adana, görüntüler feci! Miras davasında caddeyi savaş alanına çevirdiler - 1. Resim

CADDENİN ORTASINDA SAVAŞ VERDİLER

Y. K., dayısı Y. D.'yi darbedip, bıçakla saldırdı. Elinden yaralanan dayı, otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Y.K.'nin kız kuzeni A.Ç.(16) kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Y. D., otomobille olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Y.D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 3 şüpheliyi de adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

"BANA KÜFRETTİ"

Emniyete götürülen şüphelilerden C. K.'nin, "Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, ‘Evinden çıkarsan, seni vururum' diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik"dedeği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y. K. tutuklandı. C. K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 2 şüpheli serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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