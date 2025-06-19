Adana'da korku dolu anlar: Yangın söndürme uçağı düştü! Pilot mesajla haber verdi...

Adana'da ormanda çıkan yangın üzerine bölgeye giden bir yangın söndürme helikopteri göle düştü. Uçağın pilotunun, başka bir pilota olayı mesaj attığı öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler olay yerine sevk edildi.

Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bir adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

"UÇAK DÜŞTÜ, BENİ ALIN"

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

2 PİLOT KURTARILDI

Mesajla birlikte bölgeye yakın olan diğer yangın söndürme uçağı yardım için iniş yaptı. Göldeki tekneler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerde yardım için bölgeye gitti.

Dalgıç polisler, biri yabancı 2 pilota gölde ulaşarak kurtardı. Botla alınan 2 pilot tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.