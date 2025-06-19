Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da korku dolu anlar: Yangın söndürme uçağı düştü! Pilot mesajla haber verdi...

Adana'da korku dolu anlar: Yangın söndürme uçağı düştü! Pilot mesajla haber verdi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da korku dolu anlar: Yangın söndürme uçağı düştü! Pilot mesajla haber verdi...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da ormanda çıkan yangın üzerine bölgeye giden bir yangın söndürme helikopteri göle düştü. Uçağın pilotunun, başka bir pilota olayı mesaj attığı öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler olay yerine sevk edildi. 

Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bir adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

Adana'da korku dolu anlar: Yangın söndürme uçağı düştü! Pilot mesajla haber verdi... - 1. Resim

"UÇAK DÜŞTÜ, BENİ ALIN"

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

2 PİLOT KURTARILDI

Mesajla birlikte bölgeye yakın olan diğer yangın söndürme uçağı yardım için iniş yaptı. Göldeki tekneler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerde yardım için bölgeye gitti.

Dalgıç polisler, biri yabancı 2 pilota gölde ulaşarak kurtardı. Botla alınan 2 pilot tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulunduYabancılardan hisse senedi, ÖST ve DİBS alımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alt yapı çalışmasında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti - GündemAlt yapı çalışmasında göçük! Acı haber geldiBeyin tümörüne yenildi! Bir kent Doktor Orhan Kırbıyık'ın vefatına ağladı - GündemBeyin tümörüne yenildi! Bir kent ona ağladıİsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti mi? MSB'den açıklama geldi - Gündemİsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti mi?Bakan Uraloğlu duyurdu: Savaş bitene kadar 4 ülkeye uçuş yok - GündemUraloğlu duyurdu: Savaş bitene kadar 4 ülkeye uçuş yokBir kent diken üstünde! Hastalık görülünce tüm giriş çıkışlar yasaklandı - GündemBir kent diken üstünde! Giriş çıkışlar yasaklandıGörüntü pes dedirtti! Balık istifi gibi dizildiler, polisten kaçamadılar - GündemBalık istifi gibi dizildiler, polisten kaçamadılar
Sonraki Haber Yükleniyor...