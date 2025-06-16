Adana'da feci kaza! Baba ve kızları hayatını kaybetti

Adana'da Metin Yıldırım'ın kullandığı pikap, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına devrildi. Meydana gelen kazada baba Yıldırım ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazayı fark edenler yardıma koşarken, baba ve iki kızının cansız bedeni araçtan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonucunda cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın mezarını ziyarete geldiği, dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, otopsi sonrasına cenazelerin Kefeli'ye getirilip defnedileceği bildirildi.