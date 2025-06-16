İzmit'te korkunç kaza! Kamyonet yön levhasına çarptı, kağıt gibi ezildi

Kocaeli'de yön levhasının direğine çarpan kamyonetin kupası adeta kağıt gibi ezildi. Araç içinde sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın kupası ezilirken, sürücü içeride sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü M.Ç.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.