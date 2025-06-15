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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında otoyolun İstanbul istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi.  S.S. idaresindeki 55 LZ 060 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

8 KİŞİ YARALANDI 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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