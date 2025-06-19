Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da orman yangını söndürüldü! Yeşil alanlar griye döndü

Bursa'da orman yangını söndürüldü! Yeşil alanlar griye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da orman yangını söndürüldü! Yeşil alanlar griye döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yaklaşık 20 saat önce yükselen alevler, 400 personel, 9 helikopter, 2 uçak, 125 araç ve İHA'lar ile söndürüldü. Yangının bilançosu günün ilk ışıklarıyla havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Griye dönen ormanda soğutma çalışması bir süre daha devam edecek.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün saat 14.37'de Girencik Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, 24 saat olmadan söndürüldü.

Bölgeye sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 14.45 itibarıyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, yaklaşık 20 saatlik çalışmada İHA'dan TOMA'lara kadar bir çok ekip seferber oldu. 125 araç, 412 personel, 9 helikopter ve 2 uçağın söndürme çalışmasına katıldığı bölgede, soğutma çalışmaları karadan devam ediyor.

Bölgede kontrol amaçlı hava uçuşları gerçekleştirilirken, yetkililer vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan çekilen fotoğraf karesi çam ormanlarının bir kısmının küle döndüğünü gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Biriktirdiği her şey 1 saatte yok oldu! Ahmet Amca'nın imdadında Merkez Bankası yetişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'dan acı haber geldi! Kayıp olarak aranıyordu, küçük Yasemin'in kahreden ölümü - 3. SayfaDiyarbakır'dan acı haber geldi! Kayıp olarak aranıyordu, küçük Yasemin'in kahreden ölümüBodrum'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldü - 3. SayfaBodrum'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldüYerlikaya "Girdiğiniz sokak çıkmaz sokak" deyip duyurdu! Antalya'da dev operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı - 3. SayfaAntalya'da dev operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandıRus fenomenden "Frendeks" oyunu! 302 kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı... İstanbul'da yakalandı - 3. Sayfa100 milyon liralık vurgun İstanbul'da sona erdiTahta palet atölyesinde yangın paniği! Kütahya'da ekipler alarma geçti - 3. SayfaTahta palet atölyesinde yangın paniği!İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu - 3. Sayfaİstanbul Fatih'te kan donduran suikast!
Sonraki Haber Yükleniyor...