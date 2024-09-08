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Narin için Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa indi

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Narin için Diyarbakır&#039;da binlerce kişi sokağa indi
Gündem Haberleri

19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran için Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa indi. Protesto gösterisi sırasında "Narin'e uzanan eller kırılsın", "Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları atıldı.

19 gündür Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bugün Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Acı haber Türkiye'nin yüreğini dağladı. Olayla ilgili olarak annesi ve babası dahil 21 kişi gözaltına alınırken Narin Güran için Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa indi.

Gösterisi sırasında "Narin'e uzanan eller kırılsın", "Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları atıldı. 

Güvenlik güçlerinin de olası bir taşkınlığa karşı önlem aldığı görüldü.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
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