Fenerbahçe, Filip Kostic'i resmen duyurdu! Juventus'un yıldızı İstanbul'da

Transfer çalışmalarında sona yaklaşan Fenerbahçe, Juventus'tan Filip Kostic'i renklerine bağladı. Sırbistanlı sol kanat oyuncusu bu gece İstanbul'da olacak.

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Fenerbahçe, Juventus'tan Filip Kostic ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sırp oyuncunun bu gece İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Kariyerinde Hamburg, Stuttgart ve Frankfurt formalarında giyen Filip Kostic, 2022-2023 sezonunda 15 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olmuştu.

Kostic, İtalyan devinde 87 maçta 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.