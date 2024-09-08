Edin Dzeko, Hollanda'yı boş geçmedi! Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı 2 gole imza attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, Uluslar Ligi'nde oynanan Hollanda mücadelesinde 2 gol atarak formda görüntüsünü sürdürdü.

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubu'nda Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2. dakikada Tijjani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst ve 90+2'de Xavi Simons attı.

EDIN DZEKO'DAN 2 GOL

Hollanda'ya farklı kaybeden Bosna Hersek'in 2 golünü de Edin Dzeko kaydetti.

Ayrıca Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, 46. dakikada Benjamin Tahirovic'in yerine oyuna girdi.

Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Hollanda, 3. Grup'ta Almanya'nın ardından averajla 2. sırada yer aldı. Puansız Bosna Hersek ise 3. basamakta bulunuyor.

3. Grup'un ikinci maçlarında 10 Eylül Salı günü Hollanda - Almanya ve Macaristan - Bosna Hersek müsabakaları oynanacak.