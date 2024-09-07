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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor kırdı

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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları&#039;nda rekor kırdı
Spor Haberleri

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya alarak rekor kırdı. Tokyo 2020'deki başarısının üstüne çıkan milli sporcularımız başarılı bir organizasyon geçirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı rekor kırdı - 1. Resim

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı rekor kırdı - 2. Resim

BRANŞ SPORCU / TAKIM MADALYA

Golbol    Golbol Kadın Milli Takımı    Altın

Para okçuluk    Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)    Altın

Para yüzme    Umut Ünlü (50 metre serbest S3)    Altın

Para yüzme    Umut Ünlü (200 metre serbest S3)    Altın

Para tekvando    Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)    Altın

Para judo    İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)    Altın

Para okçuluk    Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)    Gümüş

Para atletizm    Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)    Gümüş

Para atletizm    Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)    Gümüş

Para halter    Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)    Gümüş

Para halter    Besra Duman (Kadınlar 55 kilo)    Gümüş

Para masa tenisi    Kübra Korkut (Kadınlar S7)    Gümüş

Para tekvando    Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)    Gümüş

Para tekvando    Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)    Gümüş

Para tekvando    Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)    Gümüş

Para atıcılık    Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)    Gümüş

Para atletizm    Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)    Bronz

Para judo    Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)    Bronz

Para judo    Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)    Bronz

Para judo    Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)    Bronz

Para halter    Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)    Bronz

Para halter    Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo)    Bronz

Para yüzme    Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)    Bronz

Para masa tenisi    Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5)    Bronz

Para masa tenisi    Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)    Bronz

Para masa tenisi    Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11)    Bronz

Para tekvando    Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)    Bronz

Tekerlekli sandalye eskrim    Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)    Bronz

Düzenleyen:  - Spor
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