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Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'den harika gol! Tribünleri coşturdu

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Galatasaray&#039;ın yeni transferi Osimhen&#039;den harika gol! Tribünleri coşturdu
Spor Haberleri

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Benin'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede gol sevinci yaşadı.

Nijerya Milli Takımı,, Afrika Uluslar Kupası elemeleri ilk maçında Benin'i 3-0 yendi.

Ev sahibi takım mücadeleyi 45+2 ve 83. dakikalarda Ademola Lookman ve 78. dakikada Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 yendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen yedek başladığı maçta 72. dakikada Boniface'in yerine oyuna girdi ve 4 dakika sonrasında jeneriklik bir gole imza attı.

İlk maçında 3 puana uzanan Nijerya, ikinci maçta Ruanda'ya konuk olacak.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'in attığı gol sonrası sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

OSIMHEN'İN GOLÜ

Düzenleyen:  - Spor
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