Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'den harika gol! Tribünleri coşturdu
Spor Haberleri
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Benin'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede gol sevinci yaşadı.
Nijerya Milli Takımı,, Afrika Uluslar Kupası elemeleri ilk maçında Benin'i 3-0 yendi.
Ev sahibi takım mücadeleyi 45+2 ve 83. dakikalarda Ademola Lookman ve 78. dakikada Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 yendi.
Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen yedek başladığı maçta 72. dakikada Boniface'in yerine oyuna girdi ve 4 dakika sonrasında jeneriklik bir gole imza attı.
İlk maçında 3 puana uzanan Nijerya, ikinci maçta Ruanda'ya konuk olacak.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'in attığı gol sonrası sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarda bulundu.
OSIMHEN'İN GOLÜ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor