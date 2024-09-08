Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Aboubakar, Hatayspor ile anlaştı
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren Hatayspor, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile el sıkıştı. Milli oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
Hatayspor, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı.
Milli takım kampında olan 32 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Aboubakar, geçtiğimiz günlerde Kamerun'un Namibya'ı 1-0 yendiği maçın tek golünü atarak takımına 3 puan kazandırmıştı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, kadro dışı bırakılıp, daha sonrasında affedilmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor