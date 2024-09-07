Özhan Pulat'ı gönderen Hatayspor, Beşiktaş'ın eski hocasını göreve getirdi

Süper Lig ekibi Hatayspor, Samsunspor'a karşı kaybedilen 3-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı. Göreve gelecek yeni teknik direktörün Rıza Çalımbay olması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

HATAYSPOR'DA RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ

Hatayspor, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Tecrübeli hocanın kısa süre içerisinde Mersin'e giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Çalımbay'ın Beşiktaş'tan eski öğrencisi Vincent Aboubakar'ı da takımında görmek istediği belirtildi.