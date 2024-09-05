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Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bireysel çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş&#039;ın yeni transferi Joao Mario bireysel çalıştı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Mario, ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, U-19 Akademi Takımı ile yapılan hazırlık maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bireysel çalıştı - 1. Resim

Yeni transfer Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati, teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 10 Eylül Salı günü saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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