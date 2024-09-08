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Beşiktaş'ın yıldızıyla ilgili çarpıcı sözler! "Transfer olmamak için tesislerden kaçtı"

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Beşiktaş&#039;ın yıldızıyla ilgili çarpıcı sözler! &quot;Transfer olmamak için tesislerden kaçtı&quot;
Spor Haberleri

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalar yaptı. Takımdan ayrılmak istemeyen futbolcuların son durumuyla ilgili de konuşan Yücel, yıldız ismin başka kulübe transfer olmamak için tesislerin arka kapısından kaçtığını ifade etti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı ekibin bu sezon yaptığı transferlerde önemli bir rol oynadı. Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı ekibin gündemine dair Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. 

Beşiktaş'ın yıldızıyla ilgili çarpıcı sözler!

Yücel'in Amartey ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Beşiktaş'ın yıldızıyla ilgili çarpıcı sözler!

"TRANSFER OLMAMAK İÇİN TESİSLERDEN KAÇTI"

Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain. Amartey çok garip. Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon euro.

Beşiktaş'ın yıldızıyla ilgili çarpıcı sözler!

Ciro Immobile transferinde kan kustuk kızılcık şerbeti dedik. İnanılmaz ılımlı ve sıcak kanlı yaklaştı bize Immobile ama öyle bir menajeri var ki; tam tersi. Nemrut. Allah düşürmesin. 'Başka bir transfer görüşmesine gidecektim, 20 bin Euro yandı onu da ödeyin' dedi. Ben delirdim. Masadan kalktım ama tuttular. Gizli yürütüyorduk ama sosyal medyaya sızma olunca 1 milyon Euro fazlaya mal oldu. 15 metrekare odada 72 saat uğraştık.

Beşiktaş'ın yıldızıyla ilgili çarpıcı sözler!

Rafa Silva ve Immobile'yi biz sunduk hocaya. Hoca da, 'Alabilirseniz ne ala. Tam kafamdaki forvet, kafamdaki 10 numara' dedi. Rafa Silva'nın menajerine bir rakam sunduk. Onların istediğine yakındı. 3-5 gün sonra, 'Portekiz'e gidelim' dedim. Menajeri 'Gelmeyin' dedi. Gittik. 1,5 günde anlaştık. 'Sözleşmeyi gönderirsiniz' dedi menajeri. Ben, 'Yok öyle burada imzalıyoruz, uçak bekliyor. Beraber dönüyoruz' dedim. Rafa da gelmek istedi.

Beşiktaş'ın yıldızıyla ilgili çarpıcı sözler!

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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