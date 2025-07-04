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Irak'ta kırmızı alarm! Patlama sesleri duyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak’ın Kerkük ve Erbil kentlerinde İHA kaynaklı patlamalar meydana gelirken, Erbil kırsalında ABD üssü tarafından 2 İHA düşürüldü. Son iki günde farklı bölgelere düzenlenen saldırıların failleri ise hâlâ bilinmiyor.

Irak'ın Kerkük ve Erbil kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Iraklı kaynaklar, Kerkük'teki patlama seslerinin Kerkük Havalimanı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik kaynakları, ilk belirlemelere göre patlamanın düşen bir insansız hava aracından (İHA) kaynaklandığını ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Irak'ta kırmızı alarm! Patlama sesleri duyuldu - 1. Resim

IRAK'TA KIRMIZI ALARM

Aynı saatlerde, ülkenin kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında da iki güçlü patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre, tanımlanamayan bir cisim havalimanı yakınına düştü.

Öte yandan, yerel saatle 21.50 sıralarında, ABD'ye ait Erbil Havalimanı Askeri Üssü'nden yapılan müdahaleyle, Erbil'in batı kırsalında 2 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmediği bildirildi.

Irak'ın farklı bölgelerine son 2 günde içerisinde İHA ve roket saldırıları düzenlenmişti. Saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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