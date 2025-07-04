Samsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı

Samsun'daki sağanak beraberinde sel getirdi. Gece yarısı bir istinat duvarının yıkılması sonucu altında kalan arabalar hurda yığınına döndü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde gece saat 02.45 sıralarında Demircanlar Sitesi bahçesinde meydana geldi. Samsun'da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı.

Sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

İstinat duvarının devrilmesi sonucu yol da çöktü ve yol kenarında bulunan park halindeki otomobil de yoldan aşağı devrilerek büyük zarar gördü.

Yolun çökmesi sonucu şebeke suyu da patlayıp devrilen aracın üzerine fışkırdı.

Site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, "Samsun'daki şiddetli yağıştan dolayı arabalar istinat duvarının altında kaldı. Sese uyandık, kalktık. Şuan 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi hasar var" dedi.