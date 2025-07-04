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Samsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun, Sel, Sağanak Yağış, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'daki sağanak beraberinde sel getirdi. Gece yarısı bir istinat duvarının yıkılması sonucu altında kalan arabalar hurda yığınına döndü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde gece saat 02.45 sıralarında Demircanlar Sitesi bahçesinde meydana geldi. Samsun'da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı.

Samsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı - 1. Resim

Sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Samsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı - 2. Resim

İstinat duvarının devrilmesi sonucu yol da çöktü ve yol kenarında bulunan park halindeki otomobil de yoldan aşağı devrilerek büyük zarar gördü.

Samsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı - 3. Resim

Yolun çökmesi sonucu şebeke suyu da patlayıp devrilen aracın üzerine fışkırdı.

Samsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı - 4. Resim

Site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, "Samsun'daki şiddetli yağıştan dolayı arabalar istinat duvarının altında kaldı. Sese uyandık, kalktık. Şuan 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi hasar var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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