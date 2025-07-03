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Sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı!
Sel, Yağış, Su Baskını, Fatsa, Ordu, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintilerine neden oldu. Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

Sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı! - 1. Resim

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi için dikkatli olmalarını istedi. Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı. Başkan Kibar, 40 araç ve iş makinesi ile tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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