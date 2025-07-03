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Sahildeki manzarayı görenler telefonlarına sarıldı! 4 tanesi aynı kadrajda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sahildeki manzarayı görenler telefonlarına sarıldı! 4 tanesi aynı kadrajda
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'un Sarıkum Plajı açıklarında aynı anda 4 hortum meydana geldi. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sinop'un Sarıkum Plajı açıklarında akşam saatlerinde aynı anda birden fazla hortum meydana geldi. Görüntülere yansıyan doğa olayı, kıyıya yakın noktalarda endişeye yol açtı.

4 AYRI HORTUM KAMERADA

Kentte gün boyunca etkili olan kapalı hava, yerini şiddetli rüzgâr ve yağışa bıraktı. Saat 18.40'ta Sarıkum açıklarında beliren 4 ayrı hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde deniz yüzeyinden yükselen dönen hava sütununun kıyıya doğru hareket ettiği anlar dikkat çekti. Kısa sürede etkisini kaybeden hortumlar can ve mal kaybına neden olmazken, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji kaynakları, bölgede gün boyu sağanak yağış ve fırtına beklendiğini bildirmişti. Uzmanlar ise Karadeniz kıyılarında yaz aylarında bu tür hava olaylarının görülebileceğini ifade ediyor. Yetkililer, kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, hortum gibi ekstrem hava olaylarında denizden ve sahil şeritlerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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