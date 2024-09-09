Müge Anlı’dan cansız bedeni bulunan ‘Narin Güran’ yorumu! “Bana da çok bilgi geldi” deyip açıkladı

19 gündür beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu. Acı haber Türkiye’yi ayağa kaldırırken, ünlü sunucu Müge Anlı da konuya kayıtsız kalamadı. Programın açılış konuşmasında ‘Narin Güran’ ile ilgili açıklamalar yaptı.

Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü Türkiye’yi kahretti. Programının başında bugün okula başlayan çocukları anan Müge Anlı, minik Narin’in okula gitmesi gerekirken ölüm haberinin geldiğini belirterek dikkat çeken yorumlarda bulundu.

MÜGE ANLI: NARİN SAĞ OLSAYDI OKULA BAŞLAYACAKTI

Narin Güran’ın ölümüne tepki gösteren Müge Anlı, ATV’deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programının giriş konuşmasında şunları söyledi:

“Ne yazık ki bugün okula başlayamayan bir öğrencimiz var, 8 yaşındaki Narin. Nurlar içinde yatsın, ne yazık ki kalplerin tüm beklentisine rağmen küçük Narin'imiz hayata gözlerini yumdu. Dün gelen haberle çuvalın içinde bulunarak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.”

“ÇOK OLAY VAR, BANA DA ÇOK BİLGİ GELDİ, AKTARAMIYORUM”

Yayın yasağı nedeniyle konuyu programında işleyemediğine vurgu yapan Anlı, “Bu ekranda çocukların kayıplarını defalarca işledik. Narin ile ilgili yayın yasağı olduğu için gelişmeleri aktaramadık. Mahkeme kararına uyan ender kişilerden biri benim. Yayınlayan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Hiç kimse de uymadı yasağa... Birçok konuda yayın yasağı geliyor, duruyoruz. Burada da çok olay var, bana da çok bilgi geldi. Aktaramıyorum şu anda ama en kısa zamanda çözüme ulaşacağına inanıyorum. Tek söyleyeceğim şey son olsun. Kim 8 yaşındaki çocuktan ne ister... ‘Çocuk’ ile ‘ölüm’ yan yana gelebilen iki kelime değil. Yüreğimiz dağlandı” şeklinde konuştu.

“BENİ KÖYDEN ÇOK ARAYAN OLDU”

Narin ölümüyle ilgili üzüntüsünü dile getiren ünlü sunucu sözlerinin devamında ise “Aslında konunun bu kadar gündeme gelmesinden mutluyum. Çünkü çocuklara tevessül edecek kişiler bunları görüp geriye gider. Bu yayınların amacı o, caydırıcılık. Çocuk kayıpları mutlaka gündeme getirilmeli, insanlar da bunu çocuklarını korumak adına öğrenmeli. Beni köyden de arayan çok oldu. Narin bulunamasaydı aile konuk olacaktı. Daha önce sabah haberlerinde söylemiştim bunu. Ancak yayın yasağından dolayı gündeme alamadık. Dilerim son olsun, dilerim kötülükler son bulsun” dedi.

NARİN’İN CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından aileye teslim edildi. Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

NARİN CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 23'E ÇIKTI

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e çıktı. Dün sabah 08.45 sıralarında bulunan Narin'in cansız bedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Otopsi işlemleri devam ederken birinci derece aile yakınlarının da olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e çıktı.