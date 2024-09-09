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Defnedileceği yer merak konusuydu! Narin Güran'a son veda...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Defnedileceği yer merak konusuydu! Narin Güran&#039;a son veda...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Narin'in cenaze töreni komşu köyde yapılacak, küçük kız daha sonra kendi köyünde defnedilecek.

Defnedileceği yer merak konusuydu! Narin Güran'a son veda... - 1. Resim

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, 10 saatlik otopsinin ardından bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı.

Defnedileceği yer merak konusuydu! Narin Güran'a son veda... - 2. Resim

NARİN GÜRAN NEREDE DEFNEDİLECEK?

Narin'in ailesinden anne babası dahil 24 kişinin gözaltı işlemleri devam ederken, cenaze küçük kızın ikinci dereceden aile yakınlarına teslim edildi. Güran'ın cenaze töreninin gelen tepkilerin ardından bugün komşu köyde yapılacağı, ancak defin işleminin kendi köyü olan Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleşeceği öğrenildi.

Defnedileceği yer merak konusuydu! Narin Güran'a son veda... - 3. Resim

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Defnedileceği yer merak konusuydu! Narin Güran'a son veda... - 4. Resim

CANSIZ BEDENİ ÇUVAL İÇİNDE DEREDE BULUNMUŞTU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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