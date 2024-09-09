Sıva ustası Narin'in cansız bedenini hangi araçla taşıdığını ve üstünü nasıl kapattığını anlattı
Narin Güran'ı öldürdüğü şüphesi üzerine tutuklanan amca Salim Güran'ın konuştuğu sıva ustası her şeyi itiraf etti. Zanlı, Narin'in cansız bedenini hangi arabayla taşıdığını ve üstünü nasıl örttüğünü tek tek itiraf etti.
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınanlardan bir kişi önemli itiraflarda bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin sır perdesi aralanıyor.
SIVA USTASI KIRMIZI ARABAYLA TAŞIDIĞINI İTİRAF ETTİ
TRT Haber canlı yayınında Narin Güran'ın öldürülmesi hakkındaki sıcak gelişmelere yer verildi. Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'ın bir sıva ustasına 200 bin TL teklif ettiği belirtildi.
İddiadaki sıva ustasının itirafları Türkiye gündemine oturdu. Salim Güran'ın, öldürdüğü Narin Güran'ın cansız bedenini taşıması için kendisine 200 bin TL teklif ettiğini belirten Güran, kullandığı arabayı da söyledi.
Kırmızı bir araç ile Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden sıva ustasının, "Cesedin üzerine 10-15 kilo kadar taş koydum" dediği belirtildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi