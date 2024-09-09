Sıva ustası Narin'in cansız bedenini hangi araçla taşıdığını ve üstünü nasıl kapattığını anlattı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Eylül 2024 15:12 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme:

Narin Güran'ı öldürdüğü şüphesi üzerine tutuklanan amca Salim Güran'ın konuştuğu sıva ustası her şeyi itiraf etti. Zanlı, Narin'in cansız bedenini hangi arabayla taşıdığını ve üstünü nasıl örttüğünü tek tek itiraf etti.