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Narin'in mezarından ilk görüntü... O anlar yürek dağladı

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Gündem Haberleri

Türkiye Narin Güran için ağlıyor... Bugün son yolculuğuna uğurlanan küçük kızın mezarına çiçekler koyuldu. Cenazeyi alan ağabey Baran Güran ile Narin'in arkadaşlarının okulda değil mezarın başında biraraya geldiği görüldü.

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 1. Resim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde katil yada katiller tarafından vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 2. Resim

8 yaşındaki minik kızın cansız bedeni, dün derede bir çuvalın içerisinde bulundu ve bugün toprağa verildi.

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 2. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Bugün okula gitmesi gereken küçük Narin, tabutun içerisinde öldürüldüğü köye getirildi ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 3. Resim

Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra mezarının başına çiçekler koyuldu.

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 5. Resim

Minik Narin'in cenazesine giden minik arkadaşları okulda değil mezar başında bir araya geldiler.

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 4. Resim

Küçük kızın naaşını alan ağabey Baran Güran'ın da mezarın başından ayrılmadığı ve sık sık ağladığı görüldü.

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 4. Resim

İLK İTİRAF GELDİ

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf, gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. 

Narin'in mezarından ilk görüntü geldi - 5. Resim

MUHTARI İŞARET ETTİ

Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı, sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
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