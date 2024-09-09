Narin'in mezarından ilk görüntü... O anlar yürek dağladı
Türkiye Narin Güran için ağlıyor... Bugün son yolculuğuna uğurlanan küçük kızın mezarına çiçekler koyuldu. Cenazeyi alan ağabey Baran Güran ile Narin'in arkadaşlarının okulda değil mezarın başında biraraya geldiği görüldü.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde katil yada katiller tarafından vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran bugün son yolculuğuna uğurlandı.
8 yaşındaki minik kızın cansız bedeni, dün derede bir çuvalın içerisinde bulundu ve bugün toprağa verildi.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Bugün okula gitmesi gereken küçük Narin, tabutun içerisinde öldürüldüğü köye getirildi ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra mezarının başına çiçekler koyuldu.
Minik Narin'in cenazesine giden minik arkadaşları okulda değil mezar başında bir araya geldiler.
Küçük kızın naaşını alan ağabey Baran Güran'ın da mezarın başından ayrılmadığı ve sık sık ağladığı görüldü.
İLK İTİRAF GELDİ
Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf, gözaltına alınan bir zanlıdan geldi.
MUHTARI İŞARET ETTİ
Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı, sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm." dedi.