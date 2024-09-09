Devlet Bahçeli'den Narin Güran tepkisi: En ağır düzeyde bedel ödemeliler...

MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da 8 yaşında canice katledilen Narin Güran için baş sağlığı mesajı paylaştı. Bahçeli, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir." dedi.

Narin cinayetinde ilk itiraf! Gözaltındaki zanlı korkunç gerçeği bir bir anlattı: 200 bin verdiler

Narin cinayetinde ilk itiraf! Gözaltındaki zanlı korkunç gerçeği bir bir anlattı: 200 bin verdiler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, dün Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

AİLE ÜYELERİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

BAHÇELİ'DEN NARİN GÜRAN TEPKİSİ

Narin'in acısı Türkiye'yi yakarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

ŞEHİTLERİMİZ DE ANDI

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."