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İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuk parkında kafasına tüfek dayadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da çocuk parkında kafasına pompalı tüfek dayayarak intihar etmek isteyen vatandaşı polis ekipleri güçlükle ikna etti.

Bugün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Şehir Parkı içerisine eline aldığı pompalı tüfekle giren bir kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

BAŞINA TÜFEK DOĞRULTTU

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler parkın tenha bir noktasında elindeki pompalı tüfeği kafasına doğrultmuş kişiyi fark etti. Cadde ve parkın bir kısmı vatandaş girişine kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuk parkında kafasına tüfek dayadı - 1. Resim

UZUN SÜRENİN ARDINDAN İKNA EDİLDİ

Ailevi problemleri olan kişiyi ikna etmeye çalışan polis ekipleri adeta zamanla yarıştı. Bir polis memuru şahsın yanına kadar yaklaşarak onunla dakikalarca dertleşti. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından şahıs elindeki pompalı tüfeği polis ekiplerine teslim etti. Genel kontrolleri yapılmak üzere şahıs hastaneye götürülürken içerisinde mermi kovanları bulunan tüfek polis ekipleri tarafından boşaltılarak güvenli hale getirildi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuk parkında kafasına tüfek dayadı - 2. Resim

Yaşanılan sıcak anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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