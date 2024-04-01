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İstanbul'da servis aracı bir anda alev aldı! Yoldan geçen TOMA faciayı önledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da servis aracı bir anda alev aldı! Yoldan geçen TOMA faciayı önledi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de servis aracı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Servis aracını o sırada yoldan geçen TOMA söndürdü.

İstanbul'da bir servis aracı bir anda alev almaya başladı. Faciayı yoldan geçen TOMA, tazyikli su sıkarak önledi.

Olay, Arnavutköy Boğazköy Işıkları mevkiinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde gerçekleşti. Bir servis aracı aniden alev aldı ve alevler hızla aracı sardı. Söz konusu yangını söndürmek için yoldan geçen TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) devreye girdi.

TOMA'nın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek destek verdi.
Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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